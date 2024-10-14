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مقتل عناصر من الشرطة بهجوم في باكستان

صلاة الجنازة على قتلى العنف في باكستان
14 أكتوبر 2024 23:15

قتل انتحاريون أربعة عناصر من الشرطة، اليوم الاثنين، عندما حاولوا اقتحام مركز شرطة في منطقة نائية في باكستان أثناء مراسم تشييع.
شن الهجوم بينما كان أفراد الشرطة متجمعين لحضور مراسم تشييع أحد زملائهم قُتل قبل يوم في هجوم.
وقال عمران شهيد المسؤول الكبير في شرطة المنطقة إن "أربعة مسلحين كانوا يرتدون سترات ناسفة لكن تم تحييدهم قبل أن يتسنى لهم تفجيرها وتم إخلاء المركز بالكامل".
وأضاف أن أربعة شرطيين وخمسة مهاجمين قتلوا.
وقال الوزير المحلي بختون يار خان إن "المسلحين الخمسة المتنكرين في زي نسائي هاجموا مركز الشرطة".

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المصدر: وكالات
باكستان
تفجير انتحاري
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