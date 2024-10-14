انطلاق المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة

غزة (الاتحاد)

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أمس، بدء المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة.

وقالت «الأونروا»، في تصريح صحفي، إنها وشركاءها بدأوا المرحلة الثانية من حملة تحصين الأطفال ضد شلل الأطفال في قطاع غزة بدءاً من المناطق الوسطى.

وأضافت أن هدف الحملة هو الوصول إلى نحو 590 ألف طفل دون سن العاشرة في جميع أنحاء قطاع غزة في أقل من أسبوعين.

وأوضحت «الأونروا» أنه سيتم إعطاء جرعة من فيتامين (أ) للأطفال من عمر 2 إلى 10 سنوات لتعزيز المناعة وتقوية البصر ودعم النمو السليم من ضمن المرحلة الثانية لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة.

ومنذ ساعات الصباح، توافدت العائلات الفلسطينية بشكل كبير إلى المراكز الصحية المعلنة مسبقاً من خلال السلطات الصحية لتطعيم أطفالها.

وبدأت الحملة بالشراكة بين «الأونروا» ومنظمة الصحة العالمية و«اليونيسف»، إضافة إلى السلطات الصحية في غزة رغم استمرار القصف على المناطق وسط القطاع.