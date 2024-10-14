عشرات الضحايا في قصف إسرائيلي على شمال غزة

غزة (الاتحاد)

قتل وأُصيب عشرات الفلسطينيين في قصف جوي ومدفعي متواصل على شمال قطاع غزة، ضمن العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة لليوم العاشر على التوالي.

ولليوم العاشر، يواصل الجيش الإسرائيلي اجتياحه البري لمخيم جباليا شمال قطاع غزة، وسط حصار مطبق وتجويع يُمنع خلاله إدخال الطعام أو الشراب أو الوقود، تحت قصف مستمر.

وقال مصدر طبي فلسطيني: إن 10 فلسطينيين قتلوا وأصيب أكثر من 40 شخصاً آخرين جراء استهداف المدفعية الإسرائيلية تجمعاً للفلسطينيين قرب مركز توزيع المساعدات في مخيم جباليا، أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء والماء، خلال الحصار المشدد المفروض على المخيم.

وأضاف المصدر ذاته أن 5 فلسطينيين آخرين قتلوا، وأصيب آخرون بجراح جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية مجموعة من الأهالي في محيط «بركة أبو راشد» بمخيم جباليا.

كما قتل فلسطيني آخر وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي لأحد المنازل في شارع «الهوجا» بالمخيم.

كما قتل 3 أطفال وأصيب عدد من الفلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف مدنيين بمنطقة «صافي» غرب مخيم جباليا، حسب ما أكدت مصادر طبية.

وأشارت المصادر إلى «مقتل 3 أطفال وإصابة خطيرة إثر استهداف الاحتلال تجمعاً للأهالي بالقرب من منطقة صافي».

وفي وقت سابق، أمس، قُتل فلسطينيان اثنان وأُصيب 7 في قصف إسرائيلي استهدف مدنيين في منطقة «جباليا النزلة»، وفق مصدر طبي.

وأفادت مصادر محلية بأن هناك إصابات بقصف إسرائيلي على بوابة «مستشفى اليمن السعيد» وسط مخيم جباليا.

كما شن الجيش الإسرائيلي غارة على خيام نازحين داخل مستشفى الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع، حيث قتل وأصاب العديد من الفلسطينيين، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أمس.

وأفادت وكالة «رويترز»، نقلاً عن مسعفين، بأن دبابة إسرائيلية قصفت مدرسة تؤوي عائلات نازحة في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة، وقتلت 13 فلسطينياً على الأقل.

بدوره، قال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني: «نقلت طواقمنا 13 مصاباً برصاص طائرات مسيرة في مدرسة الفوقة خلف بركة أبو راشد في جباليا».

ومنذ 10 أيام، يواصل الجيش الإسرائيلي حصار شمال القطاع وقصفه، ويمنع دخول الغذاء والمياه والوقود، ما أدى إلى تعميق الأزمة الإنسانية.

وأكد مدير الإسعاف والطوارئ بالخدمات الطبية في شمال غزة فارس عفانة، أمس، أن ما تفعله إسرائيل في شمال قطاع غزة هو «إبادة ومحرقة حقيقية»، محذراً من أنه «إذا لم يتحرك العالم فستحدث كارثة كبيرة».

وفي سياق متصل، قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس، إنه يشعر بالصدمة إزاء الضربات الإسرائيلية العنيفة المستمرة منذ أكثر من أسبوع على شمال قطاع غزة، مشيراً إلى أن عشرات الآلاف من المدنيين محاصرون دون طعام أو إمدادات.

وأضاف في بيان: «في ظل تصاعد الأعمال القتالية في أنحاء الشرق الأوسط، يعزل الجيش الإسرائيلي على ما يبدو شمال غزة تماماً عن بقية القطاع، وينفذ أعمالاً قتالية وسط تجاهل تام لحياة المدنيين الفلسطينيين وأمنهم».