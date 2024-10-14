الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

عشرات الضحايا في قصف إسرائيلي على شمال غزة

تصاعد النيران جراء غارة على خيام النازحين بمستشفى شهداء الأقصى (أ ف ب)
15 أكتوبر 2024 01:14

غزة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تجدد المطالبة بوقف الحرب في غزة ولبنان وحماية المدنيين
فيليب لازاريني لـ«الاتحاد»: «الأونروا» تحولت من تقديم التعليم في غزة إلى عمليات إنقاذ الحياة

قتل وأُصيب عشرات الفلسطينيين في قصف جوي ومدفعي متواصل على شمال قطاع غزة، ضمن العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة لليوم العاشر على التوالي.
ولليوم العاشر، يواصل الجيش الإسرائيلي اجتياحه البري لمخيم جباليا شمال قطاع غزة، وسط حصار مطبق وتجويع يُمنع خلاله إدخال الطعام أو الشراب أو الوقود، تحت قصف مستمر.
وقال مصدر طبي فلسطيني: إن 10 فلسطينيين قتلوا وأصيب أكثر من 40 شخصاً آخرين جراء استهداف المدفعية الإسرائيلية تجمعاً للفلسطينيين قرب مركز توزيع المساعدات في مخيم جباليا، أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء والماء، خلال الحصار المشدد المفروض على المخيم.
وأضاف المصدر ذاته أن 5 فلسطينيين آخرين قتلوا، وأصيب آخرون بجراح جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية مجموعة من الأهالي في محيط «بركة أبو راشد» بمخيم جباليا. 
كما قتل فلسطيني آخر وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي لأحد المنازل في شارع «الهوجا» بالمخيم.
كما قتل 3 أطفال وأصيب عدد من الفلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف مدنيين بمنطقة «صافي» غرب مخيم جباليا، حسب ما أكدت مصادر طبية.
وأشارت المصادر إلى «مقتل 3 أطفال وإصابة خطيرة إثر استهداف الاحتلال تجمعاً للأهالي بالقرب من منطقة صافي».
وفي وقت سابق، أمس، قُتل فلسطينيان اثنان وأُصيب 7 في قصف إسرائيلي استهدف مدنيين في منطقة «جباليا النزلة»، وفق مصدر طبي.
وأفادت مصادر محلية بأن هناك إصابات بقصف إسرائيلي على بوابة «مستشفى اليمن السعيد» وسط مخيم جباليا.
كما شن الجيش الإسرائيلي غارة على خيام نازحين داخل مستشفى الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع، حيث قتل وأصاب العديد من الفلسطينيين، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أمس.
وأفادت وكالة «رويترز»، نقلاً عن مسعفين، بأن دبابة إسرائيلية قصفت مدرسة تؤوي عائلات نازحة في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة، وقتلت 13 فلسطينياً على الأقل.
بدوره، قال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني: «نقلت طواقمنا 13 مصاباً برصاص طائرات مسيرة في مدرسة الفوقة خلف بركة أبو راشد في جباليا».
ومنذ 10 أيام، يواصل الجيش الإسرائيلي حصار شمال القطاع وقصفه، ويمنع دخول الغذاء والمياه والوقود، ما أدى إلى تعميق الأزمة الإنسانية.
وأكد مدير الإسعاف والطوارئ بالخدمات الطبية في شمال غزة فارس عفانة، أمس، أن ما تفعله إسرائيل في شمال قطاع غزة هو «إبادة ومحرقة حقيقية»، محذراً من أنه «إذا لم يتحرك العالم فستحدث كارثة كبيرة».
وفي سياق متصل، قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس، إنه يشعر بالصدمة إزاء الضربات الإسرائيلية العنيفة المستمرة منذ أكثر من أسبوع على شمال قطاع غزة، مشيراً إلى أن عشرات الآلاف من المدنيين محاصرون دون طعام أو إمدادات.
وأضاف في بيان: «في ظل تصاعد الأعمال القتالية في أنحاء الشرق الأوسط، يعزل الجيش الإسرائيلي على ما يبدو شمال غزة تماماً عن بقية القطاع، وينفذ أعمالاً قتالية وسط تجاهل تام لحياة المدنيين الفلسطينيين وأمنهم».

قصف إسرائيلي
القصف الإسرائيلي
قصف إسرائيلي على غزة
غزة
فلسطين
قطاع غزة
إسرائيل
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
آخر الأخبار
قمر مؤقت يعبر السماء.. حدث فلكي نادر
التعليم والمعرفة
قمر مؤقت يعبر السماء.. حدث فلكي نادر
14 أكتوبر 2024
"مركز العاصمة" ينفذ يومياً 2000 فحص لتشخيص "السل" باستخدام الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
"مركز العاصمة" ينفذ يومياً 2000 فحص لتشخيص "السل" باستخدام الذكاء الاصطناعي
اليوم 15:22
المدرسة الرقمية تجمع نحو 50 ألف جهاز إلكتروني عبر "تبرّع بجهازك"
علوم الدار
المدرسة الرقمية تجمع 50 ألف جهاز إلكتروني عبر "تبرّع بجهازك"
اليوم 15:12
سلطان القاسمي يوقع اتفاقية تعاون بين جامعتي خورفكان وإكستر البريطانية
علوم الدار
سلطان القاسمي يوقع اتفاقية تعاون بين جامعتي خورفكان وإكستر البريطانية
اليوم 15:08
ترشيداً للنفقات.. مانشستر يونايتد يتخلى عن أليكس فيرجسون!
الرياضة
ترشيداً للنفقات.. مانشستر يونايتد يتخلى عن أليكس فيرجسون!
اليوم 15:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©