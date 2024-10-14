الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

واشنطن تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان بشكل فوري

أشخاص يستعدون للصعود على متن طائرة سلوفاكية في مطار بيروت (أ ف ب)
15 أكتوبر 2024 01:09

بيروت (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تجدد المطالبة بوقف الحرب في غزة ولبنان وحماية المدنيين
هاريس وترامب يتواجهان «عن بُعد» في ولايتين حاسمتين

دعت السفارة الأميركية في بيروت، أمس، رعاياها بقوة لمغادرة لبنان الآن، مضيفة أن الرحلات الجوية الإضافية التي نظمتها السفارة لنقل الأميركيين خارج بيروت لن تستمر إلى الأبد.
ودعت رعاياها إلى «التحقق من خيارات الرحلات الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت»، موضحة أنها خصصت آلاف المقاعد لاستيعاب الأميركيين منذ 27 سبتمبر، لم يستخدم الكثير منها.
وطالبت رعاياها بسرعة المغادرة، والاتصال بالسفارة للحصول على المعلومات التي تساعدهم على السفر مع عائلاتهم؛ لأن الرحلات التجارية لمغادرة لبنان لن تستمر إلى ما لا نهاية.

واشنطن
لبنان
لبنان وإسرائيل
أزمة لبنان
الأزمة اللبنانية
أميركا
إسرائيل
السفارة الأميركية
مطار رفيق الحريري الدولي
مطار بيروت الدولي
آخر الأخبار
قمر مؤقت يعبر السماء.. حدث فلكي نادر
التعليم والمعرفة
قمر مؤقت يعبر السماء.. حدث فلكي نادر
14 أكتوبر 2024
"مركز العاصمة" ينفذ يومياً 2000 فحص لتشخيص "السل" باستخدام الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
"مركز العاصمة" ينفذ يومياً 2000 فحص لتشخيص "السل" باستخدام الذكاء الاصطناعي
اليوم 15:22
المدرسة الرقمية تجمع نحو 50 ألف جهاز إلكتروني عبر "تبرّع بجهازك"
علوم الدار
المدرسة الرقمية تجمع 50 ألف جهاز إلكتروني عبر "تبرّع بجهازك"
اليوم 15:12
سلطان القاسمي يوقع اتفاقية تعاون بين جامعتي خورفكان وإكستر البريطانية
علوم الدار
سلطان القاسمي يوقع اتفاقية تعاون بين جامعتي خورفكان وإكستر البريطانية
اليوم 15:08
ترشيداً للنفقات.. مانشستر يونايتد يتخلى عن أليكس فيرجسون!
الرياضة
ترشيداً للنفقات.. مانشستر يونايتد يتخلى عن أليكس فيرجسون!
اليوم 15:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©