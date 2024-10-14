واشنطن تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان بشكل فوري

بيروت (الاتحاد)

دعت السفارة الأميركية في بيروت، أمس، رعاياها بقوة لمغادرة لبنان الآن، مضيفة أن الرحلات الجوية الإضافية التي نظمتها السفارة لنقل الأميركيين خارج بيروت لن تستمر إلى الأبد.

ودعت رعاياها إلى «التحقق من خيارات الرحلات الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت»، موضحة أنها خصصت آلاف المقاعد لاستيعاب الأميركيين منذ 27 سبتمبر، لم يستخدم الكثير منها.

وطالبت رعاياها بسرعة المغادرة، والاتصال بالسفارة للحصول على المعلومات التي تساعدهم على السفر مع عائلاتهم؛ لأن الرحلات التجارية لمغادرة لبنان لن تستمر إلى ما لا نهاية.