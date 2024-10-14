الأمم المتحدة: السلام الطريقة الوحيدة لكسر دوامة العنف والكراهية

غزة، بيروت (الاتحاد)

شددت الأمم المتحدة، أمس، على الحاجة الملحة إلى وقف إطلاق النار في كل من لبنان وغزة لمنع اندلاع نزاع إقليمي أوسع تكون له انعكاسات على العالم بأسره.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، إن «وقفاً لإطلاق النار مدعوماً بعملية سلام ذات معنى هو الطريقة الوحيدة لكسر دوامة العنف والكراهية والمعاناة».

وشدد في مستهل الاجتماع السنوي للجنة التنفيذية التابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين على أن وقف إطلاق النار وحده قادر على منع اندلاع حرب إقليمية كبيرة تحمل تداعيات عالمية.

وقال غراندي «لعلكم رأيتم الصور وسمعتم الأرقام، مئات آلاف النازحين داخل لبنان يسعون إلى فترة استراحة من الضربات الجوية الإسرائيلية».

وأضاف: «مرة أخرى، بات التمييز بين المدنيين والمقاتلين أمراً لا معنى له تقريباً».