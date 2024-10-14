دعوات أوروبية إلى وقف الهجمات الإسرائيلية على «اليونيفيل»

بيروت (الاتحاد)

أصدرت كل من إيطاليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بياناً مشتركاً، أمس، دعت فيه إلى وقف الهجمات الإسرائيلية على قواعد «اليونيفيل» في جنوب لبنان فوراً.

واعتبرت الدول الأربع أن «الهجمات المتعمدة ضد (اليونيفيل) تتعارض مع القانون الإنساني الدولي»، مؤكدة على «الدور الأساسي الذي تلعبه (اليونيفيل) في جنوب لبنان».

وقالت بعثة «اليونيفيل» التي تضم مئات الجنود الأوروبيين، إنها تعرضت لهجمات متكررة من الجيش الإسرائيلي خلال الأيام القليلة الماضية.

بدوره، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إنه لا يوجد أي بلد في الاتحاد يرغب في الانسحاب من قوة «اليونيفيل»، وهناك دعم كامل لها ولـ«الأونروا».