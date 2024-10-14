تواصل دعوات الإخلاء الإسرائيلية في جنوب لبنان

بيروت (الاتحاد)

أنذر الجيش الإسرائيلي، أمس، سكان 25 قرية في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم والانتقال إلى شمال نهر الأولي.

جاء ذلك في منشور على منصة «إكس» للمتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي.

والقرى التي تم إنذار سكانها هي «البرغلية، قاسمية، النبي قاسم، مطرية الشومر، الخرايب، مزرعة كوثرية الرز، أنصار، بابلية، دير تقلا، عدلون، أنصارية، مروانية، زفتا، بفروة، حبوش، النبطية، سجد، جباع، عنقون، بنعفول، قناريت، زيتا، عرنايا، مزرعة مطرية جباع، وطنبوريت».

وأضاف أدرعي في إنذاره إلى السكان: «عليكم إخلاء منازلكم فوراً والانتقال فوراً إلى شمال نهر الأولي، ولضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير».

وتابع: «يحظر عليكم التوجه جنوباً، أي تحرك نحو الجنوب قد يشكل خطراً على حياتكم».

ومنذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان قبل أسبوعين باتت هكذا دعوات للإخلاء شبه يومية.

وطالت دعوات الإخلاء عشرات القرى جنوب لبنان، فيما تتعرض لقصف كثيف من الطيران الإسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن ملايين الإسرائيليين هرعوا إلى الملاجئ، أمس، مع انطلاق صفارات الإنذار في وسط إسرائيل بعدما تردد عن إطلاق مقذوفات من لبنان.

وأضاف الجيش في وقت لاحق أن ثلاثة مقذوفات أُطلقت من لبنان صوب إسرائيل، وأنه اعترضها جميعها من دون وقوع إصابات.

وقُتل 28 شخصاً وأصيب 19 آخرون على الأقل في غارات إسرائيلية على منازل في جنوب وشرق لبنان، وفق معطيات رسمية أمس.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني، مقتل 18 شخصاً وإصابة 4 آخرين جراء الغارة الإسرائيلية على بناية سكنية في بلدة «أيطو».

وهذه أول مرة منذ 8 أكتوبر 2023 يتم استهداف هذه البلدة في بقضاء «زغرتا» شمالي لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية «إن الطيران المعادي أغارة على منزل في بلدة خربة سلم في قضاء بنت جبيل، ما أدى إلى سقوط قتيلين».

وأعلنت وزارة الصحة، في بيان أمس، أن غارة إسرائيلية على مركز طبي في «صديقين» بقضاء صور أدت إلى مقتل شخص وإصابة آخر بجروح.

فيما أفاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة، عبر بيان، بأن غارة على بلدة «صربين» قضاء «النبطية»، أدت إلى إصابة 4 مسعفين.

وفجر أمس، شن الطيران الإسرائيلي غارة على بلدة «كفرفيلا» في منطقة إقليم التفاح، جنوب لبنان، وأفيد عن سقوط ضحايا، وفق الوكالة.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، أمس، إن حصيلة الهجمات الإسرائيلية على البلاد بلغت 2309 قتلى و10 آلاف و782 مصاباً، منذ أكتوبر 2023.

بدورها، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نزوح أكثر من 1.2 مليون شخص في لبنان، جراء الهجمات الإسرائيلية.

وأشارت، في منشور لها على منصة «إكس»، أمس، إلى مرور قرابة شهر على الغارات الجوية الإسرائيلية الأكثر دموية على لبنان، محذرةً من أن لبنان لا زال يعاني كارثة إنسانية، جراء الهجمات الإسرائيلية.

وأفادت بأن الهجمات تسببت حتى الآن في نزوح أكثر من 1.2 مليون شخص، مؤكدة الحاجة الملحة للمساعدات الإنسانية.