الإمارات تجدد المطالبة بوقف الحرب في غزة ولبنان وحماية المدنيين

جنيف (الاتحاد)

جددت دولة الإمارات مطالبتها بالوقف الفوري للحرب في قطاع غزة وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات العاجلة، وتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وصولاً إلى حلِّ الدولتين، كما جددت المطالبة بوقف الحرب في لبنان وتطبيق القرار 1701، بما يكفل إحلال السلام والاستقرار في لبنان، وتحقيق الأمن والسلام والازدهار في الشرق الأوسط.

وأكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيس وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية المشارك في اجتماعات الجمعية العامة الـ149 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في مدينة جنيف بسويسرا، أن العلوم والتكنولوجيا والابتكار تمثل الركائز الأساسية للتنمية المستدامة ورفاهية الشعوب، وأنها الأدوات القادرة على التصدي لأكثر ما يمكن أن يهدد البشرية من عوامل طبيعية وغير طبيعية، مثل التغير المناخي والأمن الغذائي، والمائي والطاقة وغيرها.

وقال معاليه، في كلمة دولة الإمارات التي ألقاها أمام الجمعية العامة للاتحاد، أمس، والتي تناقش موضوع «تسخير العلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل مستقبل أكثر سلاماً»: «إننا أمام مسؤولية الاتفاق أن العلوم والتكنولوجيا والابتكار هي حق للجميع، وليس امتيازاً لأحد دون أحد، وأنها أدوات لردم الفجوات بين البلدان لا توسيعها، وأنها لتأكيد القيم الأخلاقية للفرد والمجتمع والمؤسسات لا تجاوزها».

وأضاف معالي صقر غباش، أن «التطورات التكنولوجية، وتحديداً المتمثلة بالذكاء الاصطناعي، وبمثل ما تتيح أمام شعوبنا ودولنا من فرص غير مسبوقة صوب التطور العلمي والاقتصادي والبيئي وغيرها، فإنها تفرض تحديات غير مسبوقة لا تنحصر في مواكبة هذه التطورات التقنية فقط، بل في كيفية توجيهها نحو خدمة الإنسان، وضمان عدم إضرارها بسلامة المجتمعات، أو تقويض القيم الإنسانية، أو زعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي للدول».

وقال معاليه: «إن حديثنا عن التقنية ودورها في تحقيق المستقبل المستدام والسلام، لا يجب أن ينسينا أولئك الذين حرموا من العيش في سلام من المدنيين في فلسطين ولبنان، أولئك الذين يُعانون منذُ زمن من ويلات الحروب والصراع الدائر في المنطقة».

وأردف: «أود التأكيد على موقف دولة الإمارات المطالب بالوقف الفوري للحرب في غزة، وحماية أرواح المدنيين، وإيصال المساعدات العاجلة لأهل غزة، وبتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وصولاً إلى حلِ الدولتين».

وأضاف: «أود هنا أيضا التأكيد على موقف دولة الإمارات المطالب بوقف الحرب الدائرة الآن في لبنان وتطبيق القرار 1701 بالكامل، وبما يكفل إحلال السلام والاستقرار في لبنان، بكل ما يعكسهُ ذلك من تحقيق الأمن والسلام والازدهار في منطقة الشرق الأوسط».

وفي سياق آخر، شاركت الشعبة البرلمانية الإماراتية في اجتماع لجنة الأمن والسلم الدوليين في جنيف الذي عقد أمس، ضمن اجتماعات الجمعية العامة الـ149 للاتحاد، والدورة 214 للمجلس الحاكم في سويسرا.

كما شارك الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة التنفيذية لجمعية الأمناء العامين الدولية، في اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، والاجتماع الـ44 لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية.

وفي السياق، شاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، ممثلة بمروان عبيد المهيري، والدكتورة موزة محمد الشحي، في اجتماع لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان في الاتحاد البرلماني الدولي.