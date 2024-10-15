في مؤتمر المناخ.. الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض

اتفق وزراء البيئة في الاتحاد الأوروبي على الدفع نحو هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية في مؤتمر المناخ العالمي لهذا العام في أذربيجان. وقال الوزراء من التكتل التجاري المكون من 27 عضوا في بيان صادر بعد اجتماعهم في لوكسمبورج: "يتطلب الحد من الاحترار إلى 5ر1 درجة مئوية جهدا جماعيا وإجراءات إضافية من جميع الدول، وخاصة الاقتصادات الكبرى".

ويجب أن تتضمن الخطط "أهدافا للحد من الانبعاثات على مستوى الاقتصاد بشكل عام وبصورة مطلقة تشمل جميع غازات الاحتباس الحراري"، وفقا للبيان. كما يرغب الاتحاد الأوروبي في تعزيز الاتفاق على هدف جديد مشترك لدعم الدول النامية والناشئة، مع إضافة المزيد من المساهمين.

وسيكون هذا بناء على القدرات الاقتصادية للدولة ونصيبها من الانبعاثات العالمية لغازات الاحتباس الحراري منذ أوائل التسعينيات. وتم الاتفاق على هدف تمويل المناخ الحالي من قبل الدول الصناعية في عام 2009. وقد تم إنشاؤه لجمع 100 مليار دولار سنويا بدءا من عام 2020 لحماية المناخ والتكيف مع تغير المناخ في الدول النامية.

وتم تأكيد الهدف في اتفاقية باريس للمناخ في عام 2015 وتم تمديده حتى عام 2025. وفي عام 2022، تم تحقيق الهدف المتمثل في 100 مليار دولار سنويا للمرة الأولى. ومن المقرر أن يفتتح مؤتمر المناخ العالمي كوب 29 في 11 نوفمبر في باكو ويستمر حتى 22 نوفمبر.