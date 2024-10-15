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القمة العالمية للإعلام تدعو إلى تعزيز الجهود لحوكمة الذكاء الاصطناعي

القمة العالمية للإعلام تدعو إلى تعزيز الجهود لحوكمة الذكاء الاصطناعي
15 أكتوبر 2024 09:02

أكد إعلاميون مشاركون في القمة العالمية السادسة للإعلام، التي انطلقت أمس في أورومتشي، حاضرة منطقة شينجيانغ الويغورية، بشمال غربي الصين، على الدور المحوري لوسائل الإعلام في مواجهة التحديات واستغلال الفرص التي يطرحها الذكاء الاصطناعي على المشهد الإعلامي العالمي.

ودعا المشاركون إلى تعزيز الجهود الدولية لحوكمة الذكاء الاصطناعي، مشددين على أهمية هذه القضية للبشرية جمعاء.

وناقشوا التأثير العميق للذكاء الاصطناعي على مختلف جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية، محذرين في الوقت ذاته من المخاطر المحتملة لهذه التقنية.

وشدد الإعلاميون على ضرورة الالتزام بأخلاقيات المهنة والمعايير الصحفية، مؤكدين أهمية التصدي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في نشر الأخبار المضللة والشائعات.

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كما دعوا إلى تبني أساليب مبتكرة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الإعلامي بشكل مسؤول، بما يسهم في تسريع التحول الرقمي وتعزيز قدرة الإعلام على سرد قصص التنمية المستدامة بفعالية أكبر.

وأكد المشاركون أهمية استثمار إمكانات الذكاء الاصطناعي في تطوير أساليب جمع ونشر الأخبار، مع التركيز على إبراز دوره الإيجابي في تعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، مؤكدين أن الاستخدام الفعال لهذه التقنية يمكن أن يسهم في بناء مستقبل أفضل للبشرية.

يذكر أن القمة العالمية السادسة للإعلام، التي تنعقد تحت شعار "الذكاء الاصطناعي وتحول وسائل الإعلام"، تنظمها وكالة أنباء شينخوا بالتعاون مع حكومة منطقة شينجيانغ.

واستقطبت القمة أكثر من 500 مشارك من 106 دول ومنطقة، من بينهم ممثلون عن 208 وسائل إعلام رئيسية، بالإضافة إلى جهات حكومية ومنظمات دولية.

المصدر: وام
الإعلام
الصين
الذكاء الاصطناعي
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