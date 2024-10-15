الجمعة 18 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

موظفو «يوبيسوفت» يبدأون إضراباً على خلفية الأجور

موظفو «يوبيسوفت» يبدأون إضراباً على خلفية الأجور
15 أكتوبر 2024 18:04

بدأ عمال شركة ألعاب الفيديو العملاقة «يوبيسوفت» الثلاثاء إضراباً لمدة ثلاثة أيام في فرنسا، في نزاع يتركز حول العمل من المنزل والأجور، ما أثر على الشركة التي تعاني بالفعل من ضعف المبيعات وانهيار سعر أسهمها.
وفيما فشلت ألعاب طرحتها الشركة مثل «ستار وورز أوتلوز» و«سكال أند بونز»، والحلقة الجديدة من «برنس أوف بيرجا» في إثارة إعجاب المستثمرين، أثارت الشركة مخاوف لدى هؤلاء إثر تأجيلها طرح أحدث إصدار من سلسلة «أساسينز كريد» إلى العام المقبل.
وانهارت قيمة أسهم «يوبيسوفت» بأكثر من 40 في المئة منذ بداية العام، إذ لامست أدنى مستوى لها في 10 سنوات في سبتمبر الفائت.
يأتي إضراب هذا الأسبوع الذي تسببت فيه رسالة من الإدارة في سبتمبر تصر على عودة جميع موظفيها في مختلف أنحاء العالم إلى العمل حضوريا في المكاتب لثلاثة أيام أسبوعياً، بعد إضراب آخر في فبراير أقامه مئات الموظفين في فرنسا بسبب نزاع بشأن الأجور.
وقالت النقابات إنها لم تتلق أي رد على الشكاوى التي طرحتها في فبراير وأن رسالة سبتمبر كانت «القشة التي قصمت ظهر البعير».
وقال كليمان مونتيني من نقابة العاملين في قطاع ألعاب الفيديو لوكالة فرانس برس إن الانتقال إلى العمل الحضوري يخالف الوعود المقدمة للموظفين و«يثير تساؤلات حول الطريقة التي ينظمون بها حياتهم».
وأبلغ مديرو «يوبيسوفت» الموظفين في رسالة إلكترونية أن العودة إلى المكتب أمر حيوي لتعزيز الإبداع، ووعدوا بإعطاء العمال الوقت للتكيف.
وشاهدت وكالة فرانس برس حوالي 50 شخصاً في اعتصام أمام مقر الشركة في مدينة مونبلييه في جنوب فرنسا، ومن المتوقع أيضا أن تتأثر مكاتب «يوبيسوفت» في آنسي وليون وباريس.

 

المصدر: آ ف ب
إضراب
آخر الأخبار
توزيع الطعام على النازحين في دير البلح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تحذيرات من مجاعة وكارثة صحية وبيئية في شمال غزة
اليوم 01:17
قاذفة «بي 2» التي استخدمت في استهداف المواقع الحوثية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أميركا تعلن شن «ضربات دقيقة» ضد 5 مواقع حوثية لتخزين الأسلحة
اليوم 01:17
آليات عسكرية لـ«اليونيفيل» في جنوب لبنان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
لبنان يتمسك ببقاء «اليونيفيل» في الجنوب
اليوم 01:17
كامالا هاريس ودونالد ترامب (رويترز)
الأخبار العالمية
استطلاعات جديدة: ترامب يمحو مكاسب هاريس
اليوم 01:17
سيارتان أحرقهما مستوطنون في الضفة الغربية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مستوطنون يطلقون الرصاص تجاه قاطفي الزيتون في طولكرم
اليوم 01:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©