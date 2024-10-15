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مجلس الأمن يطالب باحترام قوات «اليونيفيل» ومنشآتها

آليات عسكرية لـ«اليونيفيل» في جنوب لبنان (أرشيفية)
16 أكتوبر 2024 00:59

نيويورك (الاتحاد)

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طالب أعضاء مجلس الأمن الدولي جميع الأطراف باحترام أفراد قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في لبنان «اليونيفيل» والمنشآت التابعة لها، وأعربوا عن قلقهم الشديد إزاء الهجمات الإسرائيلية التي تعرضت لها القوات في الآونة الأخيرة.
جاء ذلك على لسان المندوبة الدائمة لسويسرا لدى الأمم المتحدة باسكال بيريسويل، في بيان صحفي عقب الجلسة المغلقة التي عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن لبنان.
وذكرت بيريسويل التي ترأس بلادها الدورة الحالية لمجلس الأمن، أن «أعضاء المجلس يشعرون بقلق شديد إزاء إطلاق النار على منشآت اليونيفيل في لبنان في الأيام الأخيرة».
وفي 10 أكتوبر الحالي، أعلنت «اليونيفيل» إصابة جنديين من قوة حفظ السلام في لبنان جراء استهداف الجيش الإسرائيلي برج مراقبة للقوات الأممية بلبنان. وبعده بيوم واحد، استهدف الجيش الإسرائيلي المدخل الرئيس لمركز قيادة «اليونيفيل» في بلدة الناقورة بجنوب لبنان بقذائف مدفعية. وأصيب برج مراقبة لـ«اليونيفيل» بقذيفة دبابة إسرائيلية، أسفرت عن إصابة جنديين آخرين للقوات الأممية. وأضافت: «يطالب أعضاء مجلس الأمن باحترام قوات اليونيفيل ومنشآتها، ويشددون على أنه لا ينبغي استهداف قوات حفظ السلام ومنشآتها على الإطلاق».

مجلس الأمن الدولي
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قوات اليونيفيل
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