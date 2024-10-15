«العالمي للتسامح والسلام» يثمن مبادرات الإمارات الداعمة للشعب اللبناني

أبوظبي (الاتحاد)

ثمن المجلس العالمي للتسامح والسلام، مبادرة دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة بتقديم مساعدات عاجلة بقيمة 100 مليون دولار إلى الشعب اللبناني الشقيق، بالإضافة إلى إطلاق الدولة حملة الإغاثة الوطنية «الإمارات معك يا لبنان».

واعتبر أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، في بيان له أمس، أن هذه المبادرة الإنسانية تجسد روح التضامن الأخوي والتعاون بين الدول العربية، وتعكس التزام دولة الإمارات الدائم بدعم الشعوب الشقيقة في أوقات الأزمات. وأكد، أن هذه المبادرة تأتي في ظل ما يشهده لبنان من أوضاع صعبة، داعياً المجتمع الدولي لعمل جاد من أجل حماية المدنيين وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية. وقال «إن مبادرة دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الإمارات لتعزيز قيم التضامن الإنساني والأخوة والسلام، وهي تعبير عن سعي القيادة الحكيمة الدائم إلى تخفيف معاناة الشعوب، وتقديم يد العون في أصعب الظروف».

وأشار الجروان إلى أن هذه الخطوة تؤكد دور دولة الإمارات الريادي على الساحة الدولية في تقديم الدعم الإنساني، وتعزيز التعاون لمجابهة الأزمات، وتلبية احتياجات الشعوب المتضررة، مشيراً إلى أن مثل هذه المبادرات تعزز مكانة الإمارات الراسخة كدولة رائدة في مجال العمل الإنساني والتضامن الدولي.