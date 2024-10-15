%25 من أراضي لبنان تخضع لأوامر إخلاء إسرائيلية

بيروت (الاتحاد)

نددت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس، بأوامر الإخلاء التي أصدرتها القوات الإسرائيلية والتي تهدد 25 بالمئة من الأراضي اللبنانية، مؤكدةً أنها تفاقم الأزمة الإنسانية وأزمة النزوح في لبنان والمنطقة.

وقالت مدير منطقة الشرق الأوسط في المفوضية، ريما امسيس، في مؤتمر صحفي في جنيف، إن «أكثر من مليون شخص نزحوا من منازلهم أي ما يعادل خمس سكان لبنان تقريباً جراء القصف المدفعي وأوامر الإخلاء العسكرية حيث أصدرت القوات الإسرائيلية أوامر جديدة لإخلاء أكثر من 20 قرية خلال الأيام القليلة الماضية».

وأشارت امسيس إلى تخصيص الحكومة اللبنانية أكثر من 1000 مركز إيواء لاستقبال النازحين منها 800 مركز لم تعد لديها قدرة لاستيعاب مزيد من النازحين كما تم تحويل ما يقرب من 70 بالمئة من المدارس إلى ملاجئ ما أدى إلى تعطيل قطاع التعليم وحرمان الآلاف من الأطفال من حقهم الأساسي.

ونبهت امسيس إلى أزمة قطاع الصحة في لبنان، مشيرة إلى غلق أكثر من 100 من أصل 200 مركز للرعاية الصحية الأولية في المناطق المتضررة بسبب الحرب مما يزيد من صعوبة توفير الرعاية الطبية للنازحين.

كما شددت المسؤولة الأممية على ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني وقوافل الإغاثة الإنسانية خاصة مع صعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة جراء القصف المستمر.

وفي السياق ذاته، قالت امسيس إن الوضع في سوريا لا يقل سوءاً، مشيرة إلى ارتفاع أعداد اللاجئين الذين يعبرون الحدود السورية اللبنانية بشكل مقلق ليصلوا إلى أكثر 283 ألف شخص منهم 70 بالمئة من السوريين. وجددت المسؤولة الأممية دعوتها إلى الإيقاف الفوري لإطلاق النار من أجل إنهاء المعاناة الإنسانية في لبنان وسوريا، وضرورة إنهاء هذه الحرب التي تزيد في تفاقم الأزمة في المنطقة كلها.

بدورها، قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أمس، إنها تلقت تقارير تفيد بأن أغلب الضحايا الذين سقطوا في غارة إسرائيلية على مبنى بشمال لبنان كانوا من النساء والأطفال.

وأوضح جيريمي لورانس، المتحدث باسم المفوضية، في إفادة صحفية بجنيف، رداً على سؤال بشأن الغارة على بلدة «أيطو»، أمس الأول، والتي أودت بحياة 22 شخصاً: «ما نسمعه هو أن من بين الضحايا 12 امرأة وطفلين». وأضاف: «نعلم أن الضربة كانت على مبنى سكني من 4 طوابق، ومع وضع هذه العوامل في الاعتبار، فإن لدينا مخاوف حقيقية فيما يتعلق بالقانون الإنساني الدولي، وقوانين الحرب، ومبادئ التمييز والنسبة والتناسب»، داعياً إلى إجراء تحقيق في الواقعة. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس، ارتفاع حصيلة ضحايا الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان منذ 8 أكتوبر 2023 إلى 2350 قتيلاً و10 آلاف و906 جرحى.