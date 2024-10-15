«الأونروا» تطالب باحترام التهدئة لاستكمال حملة التحصين ضد الشلل

غزة (الاتحاد)

طالب المفوض العامّ لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني، أمس، باحترام فترات التهدئة الإنسانية المتفق عليها بقطاع غزة للسماح بتنفيذ الجولة الثانية من حملة التحصين ضد شلل الأطفال التي بدأت أمس الأول، في المناطق الوسطى من القطاع.

وقال لازاريني، في منشور على منصة «إكس»: «رغم تصاعد وتيرة الحرب والتحديات المستمرة، انطلقت الجولة الثانية من حملة التحصين ضد شلل الأطفال أمس في المناطق الوسطى من غزة».

وأضاف: «بالتعاون مع الشركاء، قامت فرق الأونروا بالفعل بتحصين ما يقرب من 93 ألف طفل دون سن العاشرة».

كما طالب المسؤول الأممي «باحترام فترات التهدئة الإنسانية المتفق عليها بغزة للسماح بتنفيذ الحملة بأنحاء القطاع».

وتطالب المنظمات الدولية والأممية إسرائيل بفترات تهدئة إنسانية للقتال بهدف تنفيذ حملة التحصين ضد شلل الأطفال بأنحاء قطاع غزة.

وشدد أن «حملة التحصين هي الطريقة الوحيدة لحماية أطفال غزة من هذا الفيروس الخطير، الذي يعبر الحدود وخطوط القتال بسهولة».

واختتم حديثه بالقول إن «أفضل لقاح للأطفال هو وقف إطلاق النار والسلام».

وقالت منظمة الصحة العالمية أمس، إن أكثر من 92 ألف طفل في قطاع غزة تلقوا الجرعة الثانية من لقاح شلل الأطفال، منذ بدء المرحلة الثانية من التطعيمات.

وتعمل المنظمة حالياً مع منظمات شريكة في وسط قطاع غزة لتوزيع الجرعات الجديدة. وستنقل فرق التطعيم بعد ذلك إلى الجنوب، قبل أن تتوجه إلى الشمال لتطعيم أكثر من 590 ألف طفل، دون 10 أعوام في المرحلتين الأولى والثانية.