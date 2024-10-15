«الأغذية العالمي»: أسوأ أزمة غذائية تواجه جنوب القارة الأفريقية منذ عقود

جنيف (وكالات)

أعلن برنامج الأغذية العالمي، أمس، أن ملايين الأشخاص في جنوب قارة أفريقيا يواجهون أسوأ أزمة غذائية منذ عقود، محذراً من أن نقص التمويل يؤثر سلباً على تقديم مواد الإغاثة.

وأضاف برنامج الأغذية أن خمس دول هي ليسوتو ومالاوي وناميبيا وزامبيا وزيمبابوي، أعلنت حالة الطوارئ بسبب معدلات جفاف غير مسبوقة، وطلبت من المجتمع الدولي تقديم الدعم الإنساني لها.

كما تأثرت أنجولا وموزامبيق بشدة، حيث يعاني نحو 21 مليون طفل من سوء التغذية. وقال المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي تومسون فيري، خلال مؤتمر صحفي في جنيف: «سيواجه ملايين الأشخاص خطر الدخول في أسوأ موسم جفاف منذ عقود ما لم نتلقَ موارد إضافية». ويعتزم البرنامج توفير مساعدات غذائية بعضها نقدي لأكثر من 6.5 مليون شخص في البلدان السبعة حتى موسم الحصاد المقبل في مارس. وقال البرنامج إنه لم يتلقَ سوى نحو خُمس المبلغ الذي يحتاج إليه، وهو 369 مليون دولار.

وأضاف فيري «تلفت المحاصيل ونفقت الماشية، وأصبح الأطفال محظوظين إذا حصلوا على وجبة واحدة في اليوم، الوضع خطير والحاجة إلى التحرك اليوم أكثر من أي وقت مضى».