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هجوم بطائرات مسيرة يستهدف كييف

مدينة كييف
16 أكتوبر 2024 08:54

قال مسؤولان كبيران بالعاصمة الأوكرانية كييف إن روسيا شنت هجوما بطائرات مسيرة على المدينة في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء.
وكتب فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف على تطبيق تيليجرام للمراسلة "ابقوا في الملاجئ". وأضاف أن الطائرات المسيرة متجهة نحو منطقة ترويشتشينا على مشارف كييف.
وقال سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية بكييف على تيليجرام إن وحدات الدفاع الجوي اشتركت في صد الهجوم.
ولم ترد أي معلومات بعد عن وقوع أضرار أو إصابات.
وصدرت تحذيرات من الغارات الجوية في كل من كييف والمنطقة المحيطة بها والنصف الشرقي من أوكرانيا بأكمله منذ الساعة 1900 بتوقيت جرينتش تقريبا.

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المصدر: وكالات
أوكرانيا
كييف
روسيا وأوكرانيا
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