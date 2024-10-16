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مقتل 4 أشخاص جراء انقلاب قارب مهاجرين قبالة اليونان

مقتل 4 أشخاص جراء انقلاب قارب مهاجرين قبالة اليونان
16 أكتوبر 2024 18:22

 لقي أربعة مهاجرين حتفهم بينهم طفلان، إثر انقلاب قارب شمال شرق جزيرة كوس، حسبما ذكرت شبكة إر آر تي إن نيوز اليوم الأربعاء، نقلاً عن قوات خفر السواحل. 
وتم إنقاذ 27 شخصاً، ولكن يتردد أنه لم يتم التمكن من إنقاذ سيدتين وطفلين.
وفي عملية إنقاذ واسعة النطاق جنوب جزيرة كريت، تم إنقاذ 98 مهاجراً، في حين مازالت السلطات تبحث عن 10 مفقودين. وعلى الرغم من أن تدفق المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى مازال مستقراً أو حتى انخفض هذا العام، فإن عدد المهاجرين الذين وصلوا اليونان حتى نهاية سبتمبر الماضي بلغ نحو 42 ألف لاجئ، مقابل 41500 في العام الماضي، حسبما قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

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