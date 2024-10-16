140 قتيلاً بانفجار صهريج وقود في نيجيريا

قُتل أكثر من 140 شخصاً عندما انفجر صهريج للوقود في شمال نيجيريا في وقت متأخر الثلاثاء، وفق آخر حصيلة نشرتها فرق الإغاثة المحلية الأربعاء.

وقال الناطق باسم الشرطة لاوان شييسو آدم لفرانس برس إن العديد من الضحايا كانوا يحاولون جمع الوقود الذي سُكب على الطريق في ولاية جيغاوا بشمال نيجيريا.

وذكر بأن الصهريج حاول تجنّب الاصطدام بشاحنة في بلدة ماجيا الواقعة على مسافة نحو 100 كيلومتر الى الشمال من مدينة كانو، كبرى مدن شمال البلاد.

وبعد الحادثة، تجمّع السكان حول المركبة حيث حاولوا جمع الوقود الذي انسكب، بحسب آدم الذي أكد أن عناصر الأمن واجهوا صعوبة في ضبط السكان.

وقال نور عبد الله المتحدث باسم وكالة الإغاثة الوطنية إن «أكثر من 140 شخصا دفنوا» مضيفا أن «الحصيلة قد ترتفع».

وحضّت «الرابطة الطبية النيجيرية» الأطباء على المسارعة إلى غرف الطوارئ القريبة للمساعدة في ظل تدفق الضحايا.