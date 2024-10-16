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«الشُعبة البرلمانية» تشارك باجتماعات اللجان الدائمة للاتحاد البرلماني الدولي

وفد الشعبة البرلمانية خلال أحد الاجتماعات
17 أكتوبر 2024 01:02

جنيف (الاتحاد)

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شاركت الشُعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، على مدى يومين، في اجتماعات اللجان الدائمة للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة ضمن أعمال الجمعية الـ 149 للاتحاد والدورة الـ 214 للمجلس الحاكم، في مدينة جنيف بسويسرا.
حضر اجتماعات اللجان كل من الدكتورة سدرة راشد المنصوري، وميرة سلطان السويدي، ومروان عبيد المهيري في اجتماعي لجنة شؤون الأمم المتحدة، ولجنة التنمية المستدامة.
وقدمت الدكتورة سدرة المنصوري، مداخلة الشُعبة البرلمانية في اجتماع لجنة شؤون الأمم المتحدة حول موضوع «معاهدات الأمم المتحدة: استعراض التصديقات وبدء التنفيذ».
كما شاركت الدكتورة سدرة المنصوري في موضوع اتخاذ إجراءات لدعم المساواة بين الرجال والنساء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، واستعرضت جهود دولة الإمارات في دعم المساواة بين الجنسين على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

الاتحاد البرلماني الدولي
الشعبة البرلمانية الإماراتية
الشعبة البرلمانية
الإمارات
المجلس الوطني الاتحادي
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