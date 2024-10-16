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صقر غباش يبحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية مع غيانا وسيشل

صقر غباش خلال لقائه رئيس الجمعية الوطنية في سيشل (من المصدر)
17 أكتوبر 2024 01:02

جنيف (الاتحاد)

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بحث معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي منظور نادر، رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية غيانا التعاونية، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين الجانبين، وتفعيل التعاون والتنسيق الثنائي في المحافل البرلمانية الدولية، وذلك على هامش المشاركة في اجتماعات الجمعية الـ 149 للاتحاد البرلماني الدولي في مدينة جنيف بسويسرا.
كما بحث الجانبان علاقات الصداقة والتعاون البرلمانية القائمة بين المجلسين، وتأكيد أهمية التنسيق والتشاور خلال المشاركة في الفعاليات والمحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، خاصة في القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتي تشكل أولوية لدى الجانبين.
وأكد معالي صقر غباش أهمية تطوير العلاقات الثنائية وضرورة مساهمة العمل البرلماني في تفعيل مجالات التعاون.
وفي سياق متصل، التقى معالي صقر غباش، معالي روجر مانسيان، رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية سيشل، في مدينة جنيف بسويسرا.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية والبرلمانية بين البلدين الصديقين.

صقر غباش
الإمارات
غيانا
سيشل
التعاون البرلماني
المجلس الوطني الاتحادي
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