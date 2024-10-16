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العراق والأمم المتحدة يبحثان إجراءات إنهاء عمل «يونامي»

وزير الخارجية العراقي خلال لقائه رئيس بعثة «يونامي» الجديد
17 أكتوبر 2024 01:02

هدى جاسم (بغداد)

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بحث العراق والأمم المتحدة إجراءات إنهاء عمل بعثة المنظمة الدولية في العراق «يونامي» بشكل تدريجي.
وأعرب فؤاد حسين، وزير خارجية العراق، خلال لقائه محمد الحسان، رئيس بعثة «يونامي» الجديد، الممثل الخاص للأمم المتحدة في بغداد، عن استعداد بلاده لتقديم كل أشكال الدعم لتسهيل مهام عمل الممثل الخاص للأمم المتحدة، وعبر عن شكره للجهود التي بذلتها بعثة «يونامي» في دعم العراق على مدى السنوات السابقة.
وكان مجلس الأمن الدولي قد قرر في مايو الماضي إنهاء مهام بعثة «يونامي» في العراق، بنهاية عام 2025، بناء على طلب حكومة بغداد.

العراق
الأمم المتحدة
بعثة الأمم المتحدة
فؤاد حسين
وزير الخارجية العراقي
محمد الحسّان
مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن
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