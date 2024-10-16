العراق والأمم المتحدة يبحثان إجراءات إنهاء عمل «يونامي»

هدى جاسم (بغداد)

بحث العراق والأمم المتحدة إجراءات إنهاء عمل بعثة المنظمة الدولية في العراق «يونامي» بشكل تدريجي.

وأعرب فؤاد حسين، وزير خارجية العراق، خلال لقائه محمد الحسان، رئيس بعثة «يونامي» الجديد، الممثل الخاص للأمم المتحدة في بغداد، عن استعداد بلاده لتقديم كل أشكال الدعم لتسهيل مهام عمل الممثل الخاص للأمم المتحدة، وعبر عن شكره للجهود التي بذلتها بعثة «يونامي» في دعم العراق على مدى السنوات السابقة.

وكان مجلس الأمن الدولي قد قرر في مايو الماضي إنهاء مهام بعثة «يونامي» في العراق، بنهاية عام 2025، بناء على طلب حكومة بغداد.