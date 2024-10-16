مصر: لا أمن أو استقرار دون إقامة دولة فلسطينية

القاهرة (الاتحاد)

أعلن وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، أمس، عن اتصالات مصرية مكثفة مع الأطراف الإقليمية والدولية لخفض التصعيد بالمنطقة وتنفيذ وقف فوري لإطلاق النار.

وقال الوزير عبد العاطي، في مؤتمر صحفي مشترك بالقاهرة مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس: «ندين العدوان الإسرائيلي على لبنان، ونؤكد ضرورة تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار»، لافتاً إلى أن العمليات الإسرائيلية على لبنان أسفرت عن نزوح أكثر من 1.2 مليون شخص.

وشدد على ضرورة توافر الإرادة السياسية لدى إسرائيل لنشر الجيش اللبناني في الجنوب، مطالباً بوقف إطلاق النار لضمان تحقيق ذلك.

وأكد أنه لا أمن ولا استقرار بالمنطقة دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة، كاشفاً عن جهود مصرية متواصلة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان.

ودعا الوزير عبد العاطي المجتمع الدولي إلى فرض إجراءات حازمة وعاجلة وفورية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، لافتاً إلى أن «الاحتلال الإسرائيلي يستخدم التجويع سلاحا للعقاب الجماعي للفلسطينيين».

وأكد أن تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية هو محل إدانة كاملة، معلنا رفض بلاده الإجراءات الإسرائيلية بمصادرة بعض أراضي ومباني وكالة «الأونروا».