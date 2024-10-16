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بايدن يزور ألمانيا غداً الخميس

بايدن يزور ألمانيا غداً الخميس
16 أكتوبر 2024 23:53

 من المقرر أن يتوجه الرئيس الأميركي جو بايدن إلى ألمانيا غداً الخميس، وسوف يزور أنجولا خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل، حيث جرى تغيير موعدي الزيارتين اللتين تم تأجيلهما ليتمكن الرئيس من البقاء في واشنطن لمتابعة الجهود الاتحادية في مواجهة الإعصار ميلتون عندما ضرب ولاية فلوريدا. وكانت الزيارة المؤجلة تشمل اجتماعاً حول الحرب في أوكرانيا مع الدول الحليفة، وذلك في قاعدة عسكرية أميركية بألمانيا قبل أن يواصل بايدن رحلته إلى أنجولا، إلا أن هذه الزيارة إلى ألمانيا ستكون قصيرة.
 وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إن بايدن سيتحدث هاتفياً اليوم الأربعاء مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ولن يتمكن الرئيسان من الاجتماع في أوروبا هذه المرة.
 وتحدث بايدن مع المستشار الألماني أولاف شولتس عبر الهاتف حول أهمية قيام البلدين بـ«مواصلة تعاوننا القوي بشأن الأولويات الجيوسياسية، حسبما ذكر البيت الأبيض.
 لكن جان بيير قالت، إن الرحلة مهمة لبايدن، خاصة بسبب مساعدة ألمانيا في صفقة تبادل رهائن معقدة مع روسيا. وأضافت أن «الرئيس يرغب حقاً في الذهاب إلى ألمانيا للإعراب عن شكره للمستشار شولتس بشكل مباشر». 
ولم يعلن البيت الأبيض بعد عما إذا كان سيتم إرجاء قمة أوكرانيا إلى موعد لاحق، لكن الرئيس بايدن سوف يعقد عدة اجتماعات في برلين بعد غد الجمعة قبل عودته إلى الولايات المتحدة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). 
يذكر أن بايدن لم يقم بزيارة أفريقيا منذ توليه السلطة أوائل عام 2021.

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