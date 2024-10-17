الرئيس الأميركي يتوجه إلى ألمانيا

يتوجه الرئيس الأميركي جو بايدن إلى برلين، اليوم الخميس، في زيارة سريعة لمناقشة عدة ملفات مع زعماء ألمانيا وفرنسا وبريطانيا..

ومن المقرر أن يصل الرئيس إلى برلين في ساعة متأخرة من اليوم الخميس، ليعقد محادثات ثنائية مع نظيره الألماني والمستشار أولاف شولتس قبل اجتماع مزمع مع ما يسمى «بالرباعية الأوروبية» بعد الظهر.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، قبل بدء زيارة بايدن، عن الاجتماع مع الزعماء الأوروبيين: «الوضع في ساحة المعركة في أوكرانيا ومسار الحرب وكيف يمكن للحلفاء دعم أوكرانيا على أفضل وجه ستكون كلها من ضمن القضايا المطروحة للنقاش».