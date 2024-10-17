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الكرملين يحذّر من مواجهة مباشرة بين روسيا والناتو

آثار معارك في منطقة دونتسك
17 أكتوبر 2024 21:16

نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن الكرملين قوله، اليوم الخميس، إن "خطة النصر" التي عرضها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ستؤدي إلى مزيد من التصعيد مع خطر الصراع المباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو).
وعرض الرئيس الأوكراني، في وقت سابق اليوم، في بروكسل "خطة النصر" التي أعدها مؤكدا أن بلاده التي تواجه صعوبات على جبهات القتال يجب أن تكون في موقع قوة قبل إجراء أي مفاوضات.
تتضمن الخطة مطالب مثل رفع القيود المفروضة على استخدام الأسلحة التي يزود بها الغرب أوكرانيا ونشر أسلحة الردع غير النووية على الأراضي الأوكرانية، لكن أيا منها لم يحظ حتى الآن بدعم دول حلف الناتو التي تعقد اجتماعا على المستوى الوزاري على مدى يومين في العاصمة البلجيكية.
توصي الخطة أيضا بتوجيه دعوة فورية إلى كييف للانضمام إلى الحلف، وهي بحسبه الضمانة الفعلية الوحيدة لأمن بلاده.
لكن هذه المسألة تحتاج أيضا إلى الصبر. واكتفى مارك روته الأمين العام الجديد للحلف، أمس الأربعاء، بالتذكير بالطابع "الذي لا عودة عنه" لمسار أوكرانيا نحو حلف شمال الأطلسي.

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المصدر: وكالات
حلف شمال الأطلسي
حلف الناتو
خطة النصر
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