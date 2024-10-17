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قتلى بتفجير انتحاري في الصومال

مسعفون يصلون إلى مكان التفجير الانتحاري في مقديشو
17 أكتوبر 2024 22:14

قُتل سبعة أشخاص على الأقل بينهم مدنيون عندما فجر انتحاري نفسه قرب أكاديمية للشرطة في العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم الخميس، وفق ما أفاد به مصدر أمني وشهود عيان.
وقال ضباط إن المهاجم اندسّ وسط مجموعة من الأشخاص كانوا جالسين تحت بضع أشجار قبل أن يفجر عبوة ناسفة.
وأفاد بيان للشرطة أنّ "المعلومات الواضحة عن الخسائر البشرية لدينا هي مقتل سبعة أشخاص، بينهم رجال شرطة ومدنيون وإصابة ستة بجروح".
وأشار البيان إلى أن الانفجار وقع تحت أشجار يجلس سكان المنطقة في ظلالها لأخذ قسط من الراحة.
وقال شاهد عيان يدعى أحمد عدنان "كانت هناك جثث متناثرة وأشخاص مصابون تحت الأشجار، والموقع بأكمله في حالة من الفوضى"، مضيفا أن الناس هرعوا لمساعدة الجرحى.
وقال شاهد آخر يدعى محمد صلاد "هذا مروع، وقع الانفجار بينما كان الناس يقضون بعض الوقت في الخارج، وبعضهم يستمتع بشرب الشاي".
وأعلنت حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة المتطرف، في بيان، مسؤوليتها عن التفجير.
ونفذت الحركة العديد من الهجمات في مقديشو وأجزاء أخرى من البلاد، بينما تواصل الحكومة حملتها العسكرية للقضاء على الإرهابيين.
في أغسطس، قُتل ما لا يقل عن 37 شخصا في هجوم للحركة المتشددة على شاطئ مزدحم في العاصمة.

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المصدر: آ ف ب
الصومال
تفجير انتحاري
حركة الشباب
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