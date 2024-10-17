ترامب يدلي بتصريحات جديدة عن الأزمة الأوكرانية

اعتبر المرشّح الجمهوري لانتخابات البيت الأبيض الرئيس السابق دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "ما كان ينبغي عليه أبدا أن يدع" هذه الأزمة تحصل.

يأتي ذلك في وقت يخشى فيه الأوكرانيون والعديد من حلفاء واشنطن الأوروبيين من أن توقف الولايات المتحدة مساعداتها العسكري لأوكرانيا إذا عاد ترامب إلى البيت الأبيض.

وخلال حوار أجراه معه باتريك بيت ديفيد، رجل الأعمال الذي يبث برنامجا عبر الإنترنت، قال ترامب إنّه بشأن "أوكرانيا، لاحظوا جيّدا أنّ أوكرانيا لم تعد أوكرانيا".

وأضاف أنّه في هذا البلد "كل مدينة تقريبا سوّيت بالأرض، كلّ هذه القباب الذهبية الرائعة باتت على الأرض، أصبحت ركاما".

وتابع أنّ "هذا الأمر لا يعني أنني لا أريد مساعدته (زيلينسكي) لأنني أشعر بالأسف تجاه هؤلاء الأشخاص".

والتقى ترامب، زيلينسكي في نهاية سبتمبر الماضي في نيويورك.

وشدّد الرئيس السابق على أنّ بايدن يتحمل المسؤولية عن الفشل في تجنب اندلاع هذه الأزمة.

ولا ينفكّ المرشح الجمهوري يؤكّد أن بوسعه أن يحلّ الأزمة الأوكرانية خلال 24 ساعة إذا ما فاز بالانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر المقبل.

ووفقا لترامب، فإنّ وقف الأزمة سيتمّ بفضل الاحترام الذي سيفرضه على الساحة الدولية ومن خلال علاقته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كما يكرّر ترامب باستمرار أنّه لو كان رئيسا لما اندلعت الأزمة في أوكرانيا.