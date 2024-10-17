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أميركا تعلن شن «ضربات دقيقة» ضد 5 مواقع حوثية لتخزين الأسلحة

قاذفة «بي 2» التي استخدمت في استهداف المواقع الحوثية (أ ف ب)
18 أكتوبر 2024 01:17

واشنطن (الاتحاد)

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أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن بلاده شنت «ضربات دقيقة» ضد 5 مواقع لتخزين الأسلحة في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. 
وقال أوستن في بيان، إن «القوات العسكرية الأميركية نفذت عبر قاذفات بي 2 التابعة للقوات الجوية الأميركية ضربات دقيقة ضد 5 مواقع لتخزين الأسلحة تحت الأرض في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن». 
وأضاف أن «الضربات استهدفت العديد من المرافق تحت الأرض التابعة للحوثيين والتي تضم مكونات أسلحة مختلفة من الأنواع استخدمها الحوثيون لاستهداف السفن المدنية والعسكرية في جميع أنحاء المنطقة». 
وأوضح أن «تلك العملية كانت دليلاً فريداً على قدرة الولايات المتحدة على استهداف المرافق التي يسعى خصومنا إلى إبعادها عن متناول أيدينا بغض النظر عن مدى عمقها تحت الأرض أو تحصينها».

وزير الدفاع الأميركي
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