مستوطنون يطلقون الرصاص تجاه قاطفي الزيتون في طولكرم

رام الله (الاتحاد)

أطلق مستوطنون إسرائيليون، أمس، الرصاص تجاه قاطفي زيتون فلسطينيين ببلدة «كفر اللبد» بمحافظة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال مصدر محلي إن «مستوطنين أطلقوا الرصاص الحي تجاه قاطفي الزيتون في أراضي بلدة كفر البلد شرق طولكرم».

وبين المصدر أن عشرات المتطوعين الفلسطينيين وصلوا إلى الموقع لمساعدة المزارعين في قطف الثمار.

وأشار إلى أن قوات من الجيش الإسرائيلي وصلت للموقع بعد عملية إطلاق النار، وأطلقت قنابل الغاز تجاه المزارعين، مما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وعادة ما يشن مستوطنون إسرائيليون هجمات على المزارعين الفلسطينيين وحقولهم، وتتزايد الهجمات مع موسم قطف ثمار الزيتون خلال أكتوبر ونوفمبر من كل عام.

والاثنين الماضي، أصيب 4 فلسطينيين، خلال مواجهات مع مستوطنين إسرائيليين هاجموا قاطفي ثمار الزيتون ببلدة «قُصرة» جنوبي نابلس، وفق بيان الهلال الأحمر الفلسطيني.

وفي سياق متصل، اقتحم عشرات المستوطنين، أمس، المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من القوات الإسرائيلية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، ترافق ذلك مع فرض إجراءات عسكرية مشددة على أبواب الأقصى عرقلت وصول المصلين إلى ساحاته.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، أن أكثر من 250 مستوطناً اقتحموا الأقصى، وأن القوات الإسرائيلية نصبت حواجز عسكرية جديدة لتأمين اقتحامات المستوطنين.