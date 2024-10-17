«العمل الدولية»: 100% من سكان غزة يعيشون في حالة فقر

غزة (الاتحاد)

قالت منظمة العمل الدولية أمس، إن الفقر في قطاع غزة أصبح شبه شامل، حيث يعيش ما يقرب من 100 في المئة من السكان «في حالة فقر»، كما تضاعف معدل الفقر في الضفة الغربية من 12 في المئة عام 2023 إلى 28 في المئة بحلول منتصف العام الجاري.

جاء ذلك، في نشرة أصدرتها المنظمة تحت عنوان «عام من الحرب في غزة: التأثيرات على فرص العمل وسبل العيش في الضفة الغربية وقطاع غزة».

ونبهت النشرة إلى أن معدل البطالة في قطاع غزة والضفة الغربية ارتفع إلى 51 في المئة خلال الأشهر الـ12 الماضية، حيث سجل في الضفة 34.9 % في الفترة الممتدة ما بين أكتوبر 2023 إلى نهاية سبتمبر الماضي، في حين وصل في القطاع خلال الفترة نفسها إلى «نسبة مذهلة» بلغت 79.7 %.

وأشارت إلى أن الخسائر الاقتصادية الأوسع نطاقا للحرب كانت كبيرة أيضاً، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأرض الفلسطينية المحتلة بمعدل 32 في المئة على مدى الأشهر الـ 12 الماضية.

وأوضحت أن الضفة الغربية شهدت انكماشاً بنسبة 21.7 % خلال هذه الفترة على أساس سنوي في حين انخفض الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة 84.7 %.