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28 قتيلاً و160 مصاباً بقصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في «جباليا»

مدرسة في غزة تعرضت لقصف إسرائيلي (أ ف ب)
18 أكتوبر 2024 01:17

غزة (الاتحاد)

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قتل 28 فلسطينياً وأصيب 160 آخرين غالبيتهم من النساء والأطفال، أمس، في قصف إسرائيلي جديد استهدف مدرسة «أبو حسين» التي تؤوي مئات النازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وقال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إسماعيل الثوابتة: «قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة أبو حسين التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا تسبب في استشهاد 28 فلسطينياً وإصابة العشرات بجراح مختلفة».
وأضاف الثوابتة، أن «هذه الجريمة تعد المجزرة رقم 191 في سلسلة المجازر الإسرائيلية ضد مراكز النزوح المختلفة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023».
وفي وقت سابق، قال مدير الإسعاف والطوارئ في شمال غزة فارس عفانة في بيان: «إنّ الاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرسة أبو حسين بمخيم جباليا بصاروخين، ما أسفر عن سقوط قتلى وعشرات المصابين بينهم حالات خطرة».  
وأوضح عفانة أن «بعض المصابين يلفظون أنفاسهم الأخيرة الآن داخل مستشفيات شمال قطاع غزة بسبب نقص التخصصات اللازمة لعلاج المصابين ونقص الأدوية والمستهلكات والكوادر الطبية».
وأفاد مستشفى العودة في شمال قطاع غزة في بيان، بوصول 4 قتلى وأكثر من 40 إصابة جراء استهداف المدرسة. 
وأوضح مصدر محلي أن «سكان المخيم ينقلون ضحايا المجزرة إلى مشافي شمال قطاع غزة على عربات تجرها حيوانات بسبب تعذر وصول مركبات الإسعاف والدفاع المدني وسط الاستهداف الإسرائيلي».
وأضاف أن النيران اندلعت في خيام النازحين داخل المدرسة ما تسبب بارتفاع عدد القتلى والجرحى.
وفي سياق آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، مقتل زعيم حركة «حماس»، يحيى السنوار، في عملية للجيش بمدينة رفح جنوبي غزة.

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