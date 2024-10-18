الجمعة 18 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الرئيس الأميركي يصل إلى برلين في آخر زيارة رسمية

الرئيس الأميركي يصل إلى برلين في آخر زيارة رسمية
18 أكتوبر 2024 10:18

وصل الرئيس الأميركي جو بايدن مساء الخميس إلى برلين في آخر زيارة رسمية لألمانيا ستركز على الدعم الغربي لأوكرانيا، وملف الشرق الأوسط.

وخلال رحلته الخاطفة التي تستغرق 24 ساعة، يلتقي الرئيس الأميركي المستشار أولاف شولتس إضافة إلى قادة فرنسا والمملكة المتحدة.
والقضيتان الرئيسيتان المطروحتان على جدول أعمال هذه الزيارة هما الملف الأوكراني غداة تقديم الرئيس فولوديمير زيلينسكي "خطة النصر" أمام الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وملف الشرق الأوسط.

ومن المقرر عقد لقاء بعد الظهر بين بايدن وشولتس، يليه اجتماع رباعي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

أخبار ذات صلة
استطلاعات جديدة: ترامب يمحو مكاسب هاريس
«جورجيا المتأرجحة».. تاريخ هيمنة الجمهوريين «يذهب مع الريح»
المصدر: وكالات
جو بايدن
الرئيس الأميركي
الولايات المتحدة الأميركية
آخر الأخبار
«هوكي الجليد» يشارك في كأس العالم للشباب بأستراليا
الرياضة
«هوكي الجليد» يشارك في كأس العالم للشباب بأستراليا
اليوم 13:30
رئيس الدولة يبدأ يوم 21 أكتوبر الجاري زيارة رسمية إلى روسيا يشارك خلالها في قمة "بريكس"
علوم الدار
رئيس الدولة يبدأ يوم 21 أكتوبر الجاري زيارة رسمية إلى روسيا يشارك خلالها في قمة "بريكس"
اليوم 13:17
«42 أبوظبي» تطلق 3 مشاريع معززة بالذكاء الاصطناعي
الترفيه
«42 أبوظبي» تطلق 3 مشاريع معززة بالذكاء الاصطناعي
اليوم 13:10
«بيرننج آش» تنتزع لقب كأس الوثبة في أميركا
الرياضة
«بيرننج آش» تنتزع لقب كأس الوثبة في أميركا
اليوم 13:00
«الأفضل عبر التاريخ؟».. ميسي ومارادونا وبيليه «فقط»!
الرياضة
«الأفضل عبر التاريخ؟».. ميسي ومارادونا وبيليه «فقط»!
اليوم 12:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©