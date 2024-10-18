الرئيس الأميركي يصل إلى برلين في آخر زيارة رسمية

وصل الرئيس الأميركي جو بايدن مساء الخميس إلى برلين في آخر زيارة رسمية لألمانيا ستركز على الدعم الغربي لأوكرانيا، وملف الشرق الأوسط.



وخلال رحلته الخاطفة التي تستغرق 24 ساعة، يلتقي الرئيس الأميركي المستشار أولاف شولتس إضافة إلى قادة فرنسا والمملكة المتحدة.

والقضيتان الرئيسيتان المطروحتان على جدول أعمال هذه الزيارة هما الملف الأوكراني غداة تقديم الرئيس فولوديمير زيلينسكي "خطة النصر" أمام الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وملف الشرق الأوسط.



ومن المقرر عقد لقاء بعد الظهر بين بايدن وشولتس، يليه اجتماع رباعي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.



