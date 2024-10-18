الرئيس الصيني يحضر قمة البريكس في روسيا

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة، إن الرئيس شي جين بينغ سيحضر القمة السادسة عشرة لمجموعة البريكس في قازان بروسيا من 22 إلى 24 أكتوبر.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينغ في مؤتمر صحفي دوري، إن شي سيحضر اجتماع قادة المجموعة وحوارات لقادة الخبراء، وغيرها من الفعاليات، وسيجري مباحثات متعمقة مع القادة حول الوضع الدولي الحالي.

وأضافت ماو أن الصين مستعدة للعمل مع جميع الأطراف، لتعزيز التعاون في مجموعة البريكس وبدء عصر جديد من الاتحاد والاعتماد على الذات في الجنوب العالمي والعمل المشترك على تعزيز السلام والتنمية في العالم.