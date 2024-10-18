أوكرانيا تجلي المدنيين من منطقة بسبب الهجمات

أعلن أوليغ سينيجوبوف حاكم إقليم كوبيانسك، اليوم الجمعة، أن السلطات الأوكرانية أمرت بإجلاء المدنيين من منطقة كوبيانسك وثلاث بلدات مجاورة، بسبب تكثيف الضربات.

وقال سينيجوبوف، على تطبيق "تلغرام"، إنه ومنذ يوم الثلاثاء، تم إجلاء ما يقرب من 350 شخصا، بينهم حوالي ثلاثين طفلاً، من هذه المناطق الواقعة في شمال شرق أوكرانيا.

وأضاف أنه إجمالا "يجب إجلاء نحو 10 آلاف شخص"، داعيا السكان إلى المغادرة في أسرع وقت ممكن.

إجلاء مدنيين من منطقة كوبيانسك

وأكد سينيجوبوف، في وقت سابق، أن السلطات لم تعد قادرة على "ضمان" إمدادات المياه والكهرباء والتدفئة في هذه المنطقة.

ومنطقة كوبيانسك، مركز للسكك الحديدية في منطقة خاركيف الحدودية مع روسيا.

وقدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لحلفاء كييف الرئيسيين "خطة النصر" التي تتضمن تسليم بطاريات دفاعية مضادة للطائرات لحماية البنية التحتية للطاقة في البلاد.