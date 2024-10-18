بايدن يوجه نداء بشأن الأزمة الأوكرانية

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، في العاصمة الألمانية برلين إلى "مواصلة" دعم أوكرانيا بعد مرور أكثر من عامين ونصف العام على الأزمة الحالية.

وعقد بايدن اجتماعا رباعيا بعد الظهر مع المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يخصص لمسألتي الشرق الأوسط وأوكرانيا.

وقال بايدن إنّ على حلفاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) "مواصلة دعمهم" لأوكرانيا ضد روسيا حتى تصل كييف إلى "سلام عادل ودائم"، بينما تبدو المساعدات الغربية ضعيفة، وفي حين قد تراجع الولايات المتحدة سياستها بشكل جذري في حال فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

كما أكد الرئيس الأميركي أن "حلف شمال الأطلسي لا يزال قويا وأكثر اتّحادا من أي وقت مضى"، مشددا على ضرورة أن "يواصل الحلف جهوده" مع اقتراب "فصل شتاء صعب جدا".

وعقد بايدن عند الظهر لقاء على انفراد مع المستشار أولاف شولتس.

وقال شولتس، إلى جانب الرئيس الأميركي، إن حلف شمال الأطلسي يواصل دعم أوكرانيا "بكل قوته"، لكن "يجب أن لا يصبح طرفا في النزاع، في حين تطالب كييف بمزيد من الدعم.

وأضاف المستشار الألماني أمام الصحافيين "ندعم أوكرانيا بكل قوتنا. وفي الوقت نفسه، نحرص على أن لا يصبح الناتو طرفا محاربا في الحرب، من أجل منع تحولها إلى كارثة أكبر".