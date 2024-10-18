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مقتل عناصر من داعش بينهم قيادي كبير في العراق

طائرتان من طراز إف-16
18 أكتوبر 2024 18:22

أعلنت القوات الأميركية، اليوم الجمعة، أن ضربات جوية عراقية قتلت قياديا بارزا في تنظيم داعش الإرهابي وثلاثة مسلحين آخرين، وقالت إن الضربات جاءت بفضل معلومات استخباراتية من التحالف الدولي ضد الإرهاب.
وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي "نفذت قوات الأمن العراقية غارات جوية دقيقة في شمال شرق العراق في 14 أكتوبر، أسفرت عن مقتل أربعة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي، بينهم قيادي كبير".
وذكر البيان "تم تنفيذ الضربات التي قادتها القوات العراقية لتعطيل وتفكيك شبكات هجمات داعش في العراق وتمت بفضل الدعم الفني والمعلومات الاستخباراتية من قوات التحالف".
وأشارت القيادة المركزية إلى أن القيادي القتيل كان أكبر مسؤول في الجماعة المتشددة في شمال العراق، وحددته باسم شحادة علاوي صالح عليوي البجاري، وقالت إنه كان يعرف أيضا باسم أبو عيسى.
كانت قيادة العمليات المشتركة العراقية أعلنت، في بيان سابق، أن طائرات إف-16 نفذت ضربات في 14 أكتوبر في محافظة كركوك أسفرت عن مقتل أربعة مسلحين، "أحدهم قيادي مهم".
جاءت الضربات بعد أن نفذت القوات الأميركية والعراقية عملية مشتركة في أواخر أغسطس، أعلن فيها مقتل 14 عنصرا في تنظيم داعش المتشدد، من بينهم أربعة قادة.

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المصدر: آ ف ب
العراق
داعش
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