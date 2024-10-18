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فرنسا.. فيضانات تسبب خسائر مادية وانقطاع الكهرباء

آثار الفيضانات في فرنسا
18 أكتوبر 2024 19:40

تسببت فيضانات هائلة في أضرار جسيمة وانقطاع للكهرباء، اليوم الجمعة، في أجزاء من المنطقة الجبلية بجنوب شرق فرنسا بعد هطول أمطار غزيرة على مدى أيام لكن لم ترد تقارير بعد عن وقوع إصابات.
وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية تحذيرا بالدرجة الحمراء من الفيضانات في ستة مقاطعات جنوبي مدينة ليون أمس الخميس. وخفض مستوى التحذير إلى اللون البرتقالي، اليوم الجمعة، مما يشير إلى أن منسوب المياه سينخفض مرة أخرى.
وقالت أنييس بانييه روناشير وزيرة البيئة الفرنسية، لقناة بي.إف.إم التلفزيونية "في بعض الأماكن في منطقة أرديش، سقط نحو 70 سنتمترا من المياه في 48 ساعة. وهذا أكثر مما يسقط من أمطار في باريس في عام كامل. ولذلك، فالكمية ضخمة للغاية".
وأظهرت محطات أخبار فرنسية، المياه وهي تجرف سيارات وإشارات مرور وماشية. وتحول الطريق السريع "أيه47" القريب من ليون مؤقتا إلى مجرى مائي عملاق.
وقالت وزارة الداخلية الفرنسية إن باريس أرسلت 1500 فرد إطفاء إضافي إلى المناطق المتضررة.

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المصدر: رويترز
فيضانات
فرنسا
انقطاع الكهرباء
خسائر مادية
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