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إيطاليا: استهداف اليونيفيل "غير مقبول"

ميلوني تعقد مؤتمرا صحفيا مع رئيس الوزراء اللبناني
18 أكتوبر 2024 19:50

قالت رئيس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، من بيروت اليوم الجمعة، إن من "غير المقبول" استهداف قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل).
وطالبت ميلوني، وهي أول رئيس دولة أو حكومة يزور لبنان منذ التصعيد الأخير نهاية سبتمبر، بحماية قوة اليونيفيل التي تضمّ جنودا إيطاليين.
وقالت ميلوني، خلال مؤتمر صحافي مع نظيرها اللبناني نجيب ميقاتي "أعتبر أن استهداف اليونيفيل أمر غير مقبول، وأطالب مرة جديدة بأنه ينبغي على كل الأطراف أن تضمن في كل الأوقات سلامة كلّ جندي من هؤلاء الجنود".
وأضافت "لذلك، أنا على اقتناع بأنه ينبغي تعزيز اليونيفيل، وعبر تعزيزها فقط مع الحفاظ على حيادها، سيكون بإمكاننا قلب الصفحة".
وتنشر إيطاليا نحو ألف جندي من بين قوة اليونيفيل في جنوب لبنان التي يبلغ عديدها 10 آلاف جندي.
وأصيب خمسة من قوة حفظ السلام وتعرضت مواقع البعثة "لأضرار جسيمة".
وأعرب ميقاتي، من جهته، عن رفض لبنان "تهديد اليونيفيل ومطالبتها بالمغادرة وما تتعرض له".
وقال ميقاتي إن "الحل الدبلوماسي يجب ان يتقدم على الحرب والعنف والدمار" وإنه "لا أولوية تعلو على وقف إطلاق النار ووقف استهداف المدنيين".
وشدد على "التزام لبنان بالتطبيق الكامل لكافة القرارات الدولية الخاصة به، لا سيما القرار 1701" الصادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.
وصلت رئيسة الوزراء الإيطالية إلى بيروت آتية من الأردن حيث التقت الملك عبد الله الثاني وناقشت معه "الجهود المشتركة الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين"، بحسب بيان صادر عن مكتبها.
وشدد الجانبان على ضرورة إطلاق "عملية سياسية من شأنها أن تؤدي إلى حل الدولتين"، بحسب المصدر نفسه.

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المصدر: آ ف ب
جورجيا ميلوني
قوات اليونيفيل
لبنان
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