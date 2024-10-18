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محكمة إيطالية ترفض احتجاز مهاجرين في بلد ثالث

وصول مهاجرين نقلتهم إيطاليا إلى مركز احتجاز في ألبانيا
18 أكتوبر 2024 20:46

رفضت محكمة في العاصمة روما، اليوم الجمعة، قرار احتجاز مجموعة من المهاجرين في منشأة استقبال في ألبانيا وقالت إن لهم الحق في نقلهم إلى إيطاليا، مما وجه ضربة لخطة إرسال طالبي اللجوء إلى الخارج.
وأُنقذ 16 مهاجرا في البحر الأبيض المتوسط هذا الأسبوع ونقلوا إلى ألبانيا بواسطة سفينة تابعة للبحرية الإيطالية، ليصبحوا أول مجموعة من المهاجرين ينقلون إلى منشأة جديدة في ألبانيا.

  • وصول مهاجرين نقلتهم إيطاليا إلى مركز احتجاز في ألبانيا
    وصول مهاجرين نقلتهم إيطاليا إلى مركز احتجاز في ألبانيا
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ونُقل أربعة من المجموعة بالفعل إلى إيطاليا لأسباب صحية أو لأنهم قُصر.
وقالت لوتشانا سانجوفاني رئيسة المحكمة، في بيان "عدم الموافقة على الاحتجاز في المنشآت والمناطق الألبانية... يرجع إلى استحالة الاعتراف بأن الدول التي جاء منهم هؤلاء الأشخاص آمنة"، مضيفة أن المهاجرين لديهم بالتالي "الحق في نقلهم إلى إيطاليا".

  • وصول المهاجرين إلى ألبانيا على متن سفينة للبحرية الإيطالية
    وصول المهاجرين إلى ألبانيا على متن سفينة للبحرية الإيطالية

ولا يمكن إرسال المهاجرين إلى ألبانيا إلا إذا جاؤوا من قائمة تضم 22 دولة صنفتها إيطاليا على أنها آمنة. وينحدر المهاجرون المرحلون من هذه الدول. لكن حكما، أصدرته مؤخرا محكمة العدل الأوروبية في هذا الشأن، جعل احتجازهم في ألبانيا مستحيلا، بحسب البيان.

  • مركز احتجاز طالبي اللجوء في ألبانيا
    مركز احتجاز طالبي اللجوء في ألبانيا

وبموجب شروط اتفاق إيطاليا مع ألبانيا، يمكن إرسال ما يصل إلى 36 ألف مهاجر إليها كل عام لحين النظر في طلباتهم للجوء ما دام أنهم ينتمون لأحد البلدان الآمنة المدرجة في القائمة.

المصدر: آ ف ب
إيطاليا
ألبانيا
مهاجرون
احتجاز
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