دول غربية تدعم جهود أوكرانيا لـ"سلام عادل ودائم"

أكدت الولايت المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، اليوم الجمعة، "عزمها" على مواصلة دعم أوكرانيا في أزمتها الحالية حتى تحصل كييف على "سلام عادل ودائم".

جاء ذلك في بيان عقب لقاء رباعي، في العاصمة الألمانية برلين، جمع قادة هذه الدول الرئيس الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وتعهد قادة هذه الدول بـ"مواصلة دعم أوكرانيا في جهودها لضمان سلام عادل ودائم، يستند إلى القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، وإلى احترام السيادة ووحدة الأراضي".

ودعا بايدن أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى "مواصلة دعم" أوكرانيا.

وصرح أولاف شولتس "نحن ندعم أوكرانيا بكل قوتنا"، مؤكدا ضرورة "ألا يصبح حلف شمال الأطلسي طرفا محاربا" في هذهالأزمة "من أجل منع تحوله إلى كارثة أكبر".



