ارتفاع عدد قتلى انفجار صهريج وقود في نيجيريا

ارتفعت حصيلة قتلى انفجار صهريج للوقود في شمال نيجيريا إلى 170 قتيلا، فيما يخضع 70 شخصا للعناية المركزة في المستشفيات، وفق أرقام الشرطة اليوم الجمعة.

مساء الثلاثاء، انحرفت شاحنة تنقل الوقود عن مسارها لتفادي الاصطدام بشاحنة أخرى في منطقة ماجيا (ولاية جيغاوا) على بعد حوالى مئة كيلومتر من شمال شرق كانو، كبرى المدن في الشمال.

وبعد الحادث، توافد سكان إلى الموقع لجمع الوقود الذي انسكب في المحيط، قبل أن تنفجر الشاحنة، مودية بالعشرات.

وقال لاوان شيسو آدم، أحد الناطقين باسم الشرطة، في بيان الجمعة، إن "عدد القتلى ارتفع إلى 170"، مشيرا إلى أن "70 شخصا لا يزالون في العناية المركزة في مراكز استشفائية في أزار ونغورو وبرنين كودو".

وأوضح أن جرحى آخرين يخضعون للعلاج في مستشفيات أخرى.

وكانت حصيلة سابقة، صدرت الأربعاء، أفادت بمقتل 140 شخصا ونقل عدد مواز من الأشخاص إلى المستشفيات.

يعدّ هذا الحادث من حوادث انفجار الصهاريج التي حصدت أكبر عدد من الأرواح في نيجيريا.

في سبتمبر الماضي، تسبّب انفجار ناجم عن اصطدام شاحنة صهريج بأخرى كانت تنقل ركابا وماشية بمقتل 59 شخصا على الأقلّ في غرب البلد.