الجيش الإسرائيلي يطالب أهالي 23 قرية في جنوب لبنان بالإخلاء

القدس (الاتحاد)

أنذر الجيش الإسرائيلي، أمس، أهالي 23 قرية في جنوب لبنان، بإخلاء منازلهم والانتقال إلى شمال نهر الأولي، تمهيداً لقصف وشيك.

جاء ذلك في بيان نشره متحدث الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، على منصة «إكس»، مع تواصل العدوان الإسرائيلي الشامل على لبنان.

وأوضح البيان أن الإنذار موجه إلى سكان قرى «قوزح، بيت ليف، ياطر، جبل البطم، زبقين، مروحين، شيحين، أم توته، بستان، الزلوطية، يارين، الظاهرية، مطمورة، مجدل زون، شمعا، طير حرفا، أبو شاش، الجبّين، بياض، المنصوري، كفرا، علما الشعب، والناقورة».

وأضاف أدرعي: عليكم إخلاء منازلكم والانتقال إلى شمال نهر الأولي، دون تأخير، متابعاً: «يحظر عليكم التوجه جنوباً».

ولم يحدد أدرعي سقفاً زمنياً للعودة، مشيراً إلى أنه «سنقوم بإبلاغكم في التوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم حال توفر الظروف الملائمة لذلك».

وخلال الأسابيع الأخيرة، وجه الجيش الإسرائيلي إنذارات لسكان عشرات القرى في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم إلى أجل غير مسمى.