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الأردن ينفي اجتياز عسكريين حدوده الغربية نحو إسرائيل

عناصر من الجيش الأردني
19 أكتوبر 2024 01:09

عمان (الاتحاد)

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نفى الجيش الأردني، أمس، اجتياز عسكريين الحدود الغربية باتجاه إسرائيل، عقب حادثة إطلاق النار بجنوب البحر الميت، أصيب فيها جنديان إسرائيليان بجروح طفيفة.
جاء ذلك في بيان للجيش، نشره على موقعه الإلكتروني، بعد نشر إعلام إسرائيل صورة لجثة أحد منفذي حادثة البحر الميت وهو يرتدي زياً عسكرياً.
ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول قوله: «لا صحة لما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية باجتياز عسكريين أردنيين الحدود الغربية للمملكة الأردنية الهاشمية».
وأوضح الجيش أنه يتابع التطورات، مؤكداً ضرورة تلقي المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تداول الشائعات والأخبار المضللة.
وقبل ساعات، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: رصدت قوات الجيش الإسرائيلي عدداً من المسلحين تسللوا من الأردن نحو الأراضي الإسرائيلية جنوب البحر الميت.
من جهتها، أشارت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إلى إصابة جنديين إسرائيليين جراء إطلاق النار في المنطقة.
كما قالت إذاعة الجيش: «أصيب إسرائيليان بجروح طفيفة، وقتل مسلحان اثنان عبرا من الأردن؛ وتم الطلب من سكان المنطقة البقاء في منازلهم».

الأردن
إسرائيل
الجيش الأردني
البحر الميت
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