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تنديد أممي باستخدام إسرائيل أساليب «تشبه الحرب» بالضفة

جنود إسرائيليون يعتقلون فلسطينياً في دير الغصون بالضفة الغربية (أرشيفية)
19 أكتوبر 2024 01:09

جنيف (وكالات)

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ندد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أمس، باستخدام إسرائيل لما وصفها بأساليب «تشبه الحرب» ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وقال إن تسعة فلسطينيين قُتلوا هناك خلال أسبوع.
وذكر المتحدث باسم المكتب ينس لايركه للصحفيين، خلال مؤتمر صحفي في جنيف: «القوات الإسرائيلية تستخدم أساليب فتاكة تشبه الحرب في الضفة الغربية، مما يثير مخاوف بالغة بشأن الاستخدام المفرط للقوة ويفاقم الاحتياجات الإنسانية للناس»، مضيفاً أن تسعة أشخاص، بينهم طفل، قُتلوا في الفترة من الثامن إلى الـ14 من أكتوبر.
وذكر أن القوات الإسرائيلية اتهمت معظم القتلى بالضلوع في مهاجمة إسرائيليين.
وقال المكتب إنه تلقى منذ بداية هذا الشهر تقارير عن تنفيذ مستوطنين 32 هجوماً ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، منها هجمات على بساتين الزيتون. 

إسرائيل
الأمم المتحدة
فلسطين
الضفة الغربية
الضفة الغربية المحتلة
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية
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