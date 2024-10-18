200 ألف فلسطيني بلا طعام في جباليا منذ 14 يوماً

غزة (الاتحاد)

أعلن جهاز الدفاع المدني بغزة، أمس، أن 200 ألف فلسطيني محاصرون من دون طعام أو شراب منذ 14 يوماً، في ظل قصف مستمر ونسف بيوت فوق رؤوس ساكنيها شمال القطاع.

وقال المتحدث باسم الجهاز محمود بصل: «200 ألف فلسطيني في جباليا بلا طعام أو شراب أو دواء لليوم 14 على التوالي»، حسبما نقلت تقارير إعلامية.

وأضاف: «الجيش الإسرائيلي يقصف وينسف مباني ومنازل وبنية تحتية بمحافظة شمال القطاع»، متابعاً «عشرات القتلى الفلسطينيين لا يزالون تحت الأنقاض وعلى الطرقات من دون القدرة على انتشالهم».

ولليوم الرابع عشر يواصل الجيش الإسرائيلي حرب الإبادة والتجويع شمال قطاع غزة، خاصة في بلدة جباليا ومخيمها.

وفي السياق ذاته، قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فيليب لازاريني، إن الوكالة لم تتعرض لمثل هذا الهجوم والضغط من قبل، مشيراً إلى أن الأونروا تعمل في سوريا والأردن ولبنان والضفة الغربية وغزة، وأن ثلاثاً من المناطق التي تعمل فيها تمر بأزمة.

وأضاف أن هناك احتياجات مهمة وملحة في هذه المناطق أكثر من أي وقت مضى، وفي الوقت نفسه تتعرض الوكالة لهجوم وضغوط غير مسبوقة.

وفي 13 أكتوبر الجاري، صادقت لجنة الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون لحظر عمل «الأونروا»، ما يعني إحالته للتصويت بالقراءة الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست ليصبح قانوناً نافذاً.

وأردف لازاريني: «إذا غادرت الأونروا غزة الآن، فإن هذا الوضع يعني التضحية بجيل كامل لن يكون لديه إمكانية العودة إلى المدرسة».

وأكد ضرورة أن تبحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عن طرق لضمان تصرف إسرائيل وفقاً للقانون العسكري الدولي.

وذكر أن الاقتحامات الإسرائيلية لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين تؤدي بشكل متزايد إلى تدمير البنية التحتية العامة وفرض عقاب جماعي.

في الأثناء، قالت منظمة الصحة العالمية إن إسرائيل منعت دخول أخصائيين طبيين يسعون إلى دعم العيادات في غزة، وفقاً للأمم المتحدة.

وقالت المنظمة أمس إن 8 منظمات وأكثر من 50 موظفاً متخصصاً تأثروا منذ أغسطس جراء الحصار الإسرائيلي.

ووفقاً للمنظمة، فقد كان من المقرر أن يقدم الأخصائيون الدعم الحيوي لمختلف الخدمات الطبية، بالإضافة إلى الدعم النفسي للعاملين في الرعاية الصحية في منشآت مثل مستشفى غزة الأوروبي ومستشفى ناصر.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن الجميع تقريباً في قطاع غزة يتضورون جوعاً، مشدداً على أن هذا الوضع «غير إنساني».

وأوضح جيبريسوس، أن التقييمات الأخيرة تشير إلى أن الجميع تقريباً في غزة يتضورون جوعاً، داعياً إلى إيصال فوري للمساعدات الإنسانية إلى الأطفال الذين يعانون سوء التغذية الحاد، والذين يحتاجون إلى علاج عاجل.