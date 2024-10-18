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كوبا تغلق المدارس وأماكن العمل بعد انقطاع الكهرباء

انقطاع الكهرباء في مطعم في كوبا
19 أكتوبر 2024 01:08

تسبب انقطاع التيار الكهربائي في حرمان الملايين في كوبا من الكهرباء ودفع الحكومة، الجمعة، إلى تنفيذ إجراءات طارئة لتقليص الطلب على الكهرباء ومن بينها تعليق الفصول الدراسية وإغلاق بعض أماكن العمل التابعة للدولة وإلغاء الخدمات غير الأساسية.
وقال مسؤولون إن انقطاع التيار الكهربائي، الذي بدأ في وقت متأخر الخميس، شهد خروج 1,64 جيجاوات من شبكة الإمدادات خلال ساعات الذروة في وقت مبكر من المساء، أي نحو نصف الطلب الإجمالي في ذلك الوقت. وقال رئيس الوزراء الكوبي مانويل ماريرو، في خطاب خاص على التلفزيون الرسمي في الساعات الأولى من الجمعة "ساء الوضع في الأيام الأخيرة". وأضاف "يجب أن نتحلى بالشفافية التامة ... لقد أوقفنا الأنشطة الاقتصادية لضمان توفير الكهرباء للسكان".
ورافق ماريرو خلال خطابه، ألفريدو لوبيز، رئيس شركة الكهرباء التابعة للدولة، الذي قال إن سبب الانقطاع هو زيادة الطلب من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومكيفات الهواء في المساكن، إلى جانب الأعطال في محطات الكهرباء الحرارية القديمة التي لم يتم صيانتها بالشكل الصحيح ونقص الوقود لتشغيل بعض المرافق. وقال ماريرو إنه يجري أيضا النظر في تعديل أسعار الكهرباء للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، التي انتشرت منذ أن سمحت الحكومة بتأسيسها للمرة الأولى في عام 2021.

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المصدر: د ب أ
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انقطاع الكهرباء
انقطاع التيار الكهربائي
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