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ارتفاع عدد القتلى نتيجة انفجار صهريج وقود في نيجيريا إلى 170

ارتفاع عدد القتلى نتيجة انفجار صهريج وقود في نيجيريا إلى 170
19 أكتوبر 2024 09:29

 أكدت السلطات النيجيرية اليوم أن عدد القتلى نتيجة انفجار صهريج الوقود مساء الثلاثاء الماضي في شمال البلاد ارتفع إلى 170 قتيلاً فيما لايزال 70 آخرون في غرف العناية المركزة.

وذكرت صحيفة بونش النيجيرية على موقعها الإلكتروني اليوم، أن لاوان شيسو آدم أحد الناطقين باسم الشرطة، أوضح في بيان، أن عدد القتلى ارتفع إلى 170، مشيراً إلى أن 70 شخصاً يقيمون في العناية المركزة في مراكز استشفائية في مدن أزار ونغورو وبرنين كودو، بينما يخضع جرحى آخرون للعلاج في مستشفيات أخرى.

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وكانت حصيلة سابقة صدرت الأربعاء قد أكدت مقتل 140 شخصاً في الانفجار، ونقل عدد من المصابين إلى المستشفيات.
يذكر أن صهريجاً ينقل وقوداً انحرف مساء الثلاثاء الماضي عن مساره لتفادي الاصطدام بشاحنة أخرى في منطقة "ماجيا" التابعة لولاية جيغاوا على بعد حوالي 100 كيلومتر من شمال شرقي كانو كبرى المدن في الشمال، وبعد الحادث، توافد سكان إلى الموقع لجمع الوقود الذي انسكب في المحيط، قبل أن تنفجر الشاحنة.

 

المصدر: وام
نيجيريا
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