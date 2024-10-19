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هبوط اضطراري لطائرة في مطار فرانكفورت بعد تهديد بوجود قنبلة

هبوط اضطراري لطائرة في مطار فرانكفورت بعد تهديد بوجود قنبلة
19 أكتوبر 2024 12:47

 ذكرت الشرطة الألمانية في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، أن طائرة هندية تقل 147 راكباً، هبطت اضطرارياً في مطار فرانكفورت في ألمانيا، في أعقاب تهديد بوجود قنبلة، خلال رحلتها من نيودلهي إلى لندن. 
وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم نشر التهديد على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، مشيراً إلى أنه تم زرع قنبلة على متن الطائرة التي تديرها شركة فيستارا.
 وبعد تلقي التهديد، أبلغ الطيار هيئة مراقبة الحركة الجوية الألمانية وطلب تحويل المسار إلى فرانكفورت. وتمت الموافقة على الطلب وهبطت الطائرة في الساعة التاسعة ودقيقتين مساء(1902 بتوقيت جرينتش). 
وبمجرد هبوط الطائرة على الأرض، غادر الركاب الطائرة وخضعت للتفتيش الدقيق من قبل الشرطة والكلاب المدربة على كشف المتفجرات.
 ولم يتم العثور على أي قنبلة وتم إعلان أن الطائرة آمنة. 

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