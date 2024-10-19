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انخفاض حاد في طلبات اللجوء المقدمة في النمسا

انخفاض حاد في طلبات اللجوء المقدمة في النمسا
19 أكتوبر 2024 13:19

أظهرت أحدث أرقام رسمية، حدوث انخفاض حاد، في عدد طلبات اللجوء المقدمة في النمسا منذ مطلع العام الجاري 2024.

وأوضحت الإحصاءات أن عدد طلبات اللجوء تراجع بنسبة 57%، إلى أقل من 19 ألف طلب منذ بداية العام وحتى شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بنفس المدّة من العام الماضي.

وأفاد بيان هيئة اللجوء والهجرة، بأنها تلقت 18 ألفاً و816 طلب لجوء في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، وبأن العدد تراجع بمقدار 25 ألف طلب، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 57% مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2023.

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وأكدت أن تراجع عدد طلبات اللجوء في النمسا، أقوى بكثير مقارنة ببقية الدول الأوروبية، حيث انخفضت الأرقام بنسبة 8% فقط.

وشهدت النمسا زيادة واضحة في تراجع عدد طلبات اللجوء المقدمة في الأشهر الأخيرة، لاسيما في شهر سبتمبر الذي انخفض فيه عدد طلبات اللجوء بنسبة 78%، مسجلاً أعلى نسبة تراجع في العام الجاري.

المصدر: وام
النمسا
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